На кого самый богатый человек планеты променял жену

Причина развода Джеффа Безоса с супругой Маккензи оказалась банальной

В интернете появились новые подробности развода самого богатого человека – основателя Amazon 54-летнего Джеффа Безоса. Причиной его расставания с 46-летней супругой Маккензи стал тайный роман.

Как пишет Daily Mail, Безос уже восемь месяцев встречается с 49-летней телеведущей и актрисой Лорен Санчес. Имя предполагаемой разлучницы появилось в СМИ спустя день после того, как в Twitter Безоса появилось сообщение о разводе.

Сама брюнетка замужем за голливудским агентом Патриком Уайтселлом, с которым она воспитывает троих детей. Вместе супруги уже не живут, но официально не разведены. Их дом в Сиэтле находится по соседству с домом Безосов.

Брак Безосов продлился более 25 лет. Как говорится в заявлении пары, после развода они останутся друзьями и партнерами. Маккензи претендует на половину многомиллиардного состояния мужа - 69 миллиардов долларов.