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В Башкирии вдова чуть не похоронила чужого мужа

16:47
  • четверг
  • 10 января 2019

Ошибку обнаружили практически перед церемонией похорон

В Уфе сотрудники патологоанатомического отделения перепутали тела покойников и выдали вдове тело чужого человека. По исламским традициям, после определенных обрядов на лицо усопшего надевают маску, которую нельзя снимать.

Ошибку заметили работники морга и успели сообщить о ней практически перед самым началом похоронной церемонии, пишет издание sterlitamak.ru.

"Вдруг около трех часов дня мне позвонили. Спросили: "Вы не похоронили его еще?" Я отвечаю – нет. Тогда сотрудники морга сказали: "Мы перепутали тела", - рассказала вдова в интервью "Комсомольской правде".

Сотрудников, допустивших ошибку, наказали и лишили стимулирующих выплат, а родственникам погибшего принесли извинения.

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