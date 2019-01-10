В Башкирии вдова чуть не похоронила чужого мужа

Ошибку обнаружили практически перед церемонией похорон

В Уфе сотрудники патологоанатомического отделения перепутали тела покойников и выдали вдове тело чужого человека. По исламским традициям, после определенных обрядов на лицо усопшего надевают маску, которую нельзя снимать.

Ошибку заметили работники морга и успели сообщить о ней практически перед самым началом похоронной церемонии, пишет издание sterlitamak.ru.

"Вдруг около трех часов дня мне позвонили. Спросили: "Вы не похоронили его еще?" Я отвечаю – нет. Тогда сотрудники морга сказали: "Мы перепутали тела", - рассказала вдова в интервью "Комсомольской правде".

Сотрудников, допустивших ошибку, наказали и лишили стимулирующих выплат, а родственникам погибшего принесли извинения.