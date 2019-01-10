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Тушинский тоннель откроют без ремонта

16:49
  • четверг
  • 10 января 2019

Для вывоза песка потребуется 150 грузовиков

Состояние Тушинского тоннеля в Москве после затопления не требует серьезного ремонта. Движение транспорта будет открыто после вывоза песка.
Затопление Тушинского тоннеля. Фоторепортаж

Как сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов, с места прорыва воды сейчас откачивают ил, часть песка уже вывезена. Для этого потребуется около 150 грузовиков.

Ликсутов отметил, что из-за аварии серьезных пробок в этом районе не возникло.

"Пока каких- то серьезных затруднений на Тверской улице в районе Белорусского вокзала и Сокола нет, но, конечно, самое главное для нас решить вопрос с доездом жителей близлежащих домов к себе, потому что для многих из них Волоколамское шоссе - единственная возможность добраться домой, плюс здесь больница РЖД", - приводит слова Ликсутова агентство ТАСС.

В свою очередь "Интерфакс" сообщает, что коммунальные службы сейчас вывозят грунт из тоннеля. При этом поток воды из места прорыва не уменьшается.

Тем времен в администрации канала имени Москвы заявили, что при последнем обследовании никаких нарушений выявлено не было. По словам главы учреждения Германа Елянюшкина, авария не имеет отношения к шлюзам сооружения. Выброс воды, утверждает он, произошел в месте, где находится насыпная дамба.

Тушинский автомобильный тоннель затопило в четверг днем. Причиной стал провал грунта, из которого в сооружение хлынула вода.

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