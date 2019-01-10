ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Госдума расписалась в неумении считать

17:11
  • четверг
  • 10 января 2019

Нижняя палата парламента обсчитались в количестве полов в письме ПАСЕ

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой признал, что допустил ошибку при интерпретации письма от Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). В рекомендациях шла речь о двух полах – женском и мужском, а не о шести, о чем ранее утверждал.

"Вчера допустил грубейшую ошибку о числе полов. Каюсь. Их, конечно, не шесть, а всего два - мужской и женский. Все остальные индивиды - это "недопредставленные полы", гендеры", - сообщил Толстой РИА Новости.  

Накануне вице-спикер Госдумы сообщил, что ПАСЕ рекомендовала России сформировать состав делегации по принципу равноправия и предложила учитывать деление на шесть полов. "Полов, по-моему, указано шесть. <…> Для нас эта сфера еще не до конца изучена, и мы будем всячески изучать передовой европейский опыт", - заявил тогда Толстой.

Россия с 2014 года лишена права голоса в ПАСЕ. Это произошло после воссоединения Крыма с Россией. В 2017 году Россия приостановила выплату части взноса в бюджет Совета Европы.

Главное сегодня
Пётр Толстой
Пётр Толстой
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.