Госдума расписалась в неумении считать

Нижняя палата парламента обсчитались в количестве полов в письме ПАСЕ

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой признал, что допустил ошибку при интерпретации письма от Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). В рекомендациях шла речь о двух полах – женском и мужском, а не о шести, о чем ранее утверждал.

"Вчера допустил грубейшую ошибку о числе полов. Каюсь. Их, конечно, не шесть, а всего два - мужской и женский. Все остальные индивиды - это "недопредставленные полы", гендеры", - сообщил Толстой РИА Новости.

Накануне вице-спикер Госдумы сообщил, что ПАСЕ рекомендовала России сформировать состав делегации по принципу равноправия и предложила учитывать деление на шесть полов. "Полов, по-моему, указано шесть. <…> Для нас эта сфера еще не до конца изучена, и мы будем всячески изучать передовой европейский опыт", - заявил тогда Толстой.

Россия с 2014 года лишена права голоса в ПАСЕ. Это произошло после воссоединения Крыма с Россией. В 2017 году Россия приостановила выплату части взноса в бюджет Совета Европы.