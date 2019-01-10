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"Военной мощи хватит": сможет ли Россия захватить всю Украину

17:26
  • четверг
  • 10 января 2019

Первый президент Украины высказал свое мнение

Леонид Кравчук не верит, что президент России Владимир Путин готов к полномасштабной военной операции в Украине. Он считает, что Москве выгодно создавать лишь видимость военной угрозы.

"Их военной мощи на это, может, и хватит. Но ведь потом надо будет заставить украинский народ жить так, как хочет Путин. Мы будем биться до последнего. Думаю, что Путин это понимает. Поэтому ему важно сейчас угрожать. Увидел, как мир реагирует. Слава Богу, реакция была очень острая. Это означает, что цивилизованный мир с нами, о чем свидетельствует принятая резолюция ООН", – приводит слова Кравчука портал "Факты".

Бывший президент Украины утверждает, что Путин осознает, какие последствия повлечет за собой возможное наступление на Украину. "Путин уже начал понимать, что мир реагирует на его выходки. Я могу долго говорить о том, почему он никогда не пойдет широкомасштабной войной против Украины. Вы знаете, сколько тратит Россия на армию? 60 миллиардов долларов в год. А НАТО — один триллион. Разные цифры и разные возможности!" – заявил он.

Кроме того, Кравчук не сомневается в том, что ДНР и ЛНР вернутся в состав Украины. "Разрушенный Донбасс Россия вернет, потому что он ей не нужен. Но вопросы деоккупации Донбасса и Крыма нельзя рассматривать вместе", – добавил экс-президент.

Ранее Леонид Кравчук заявлял, что Россия прекратит свое существование, если решит вторгнуться на территорию Украины. По его мнению, Москве придется потратить на это 70% бюджета.

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