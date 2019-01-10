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"Жертва тут я": сибирячка устроила взбучку гаишникам

17:32
  • четверг
  • 10 января 2019

Истерика женщины попала на видео

Жительница Екатеринбурга, отругавшая матом сотрудников ДПС, считает, что стала жертвой полицейского произвола, а ее права были нарушены.

Женщина при этом отказалась пояснить свои претензии, указав лишь, что в опубликованном в Сети ролике демонстрируется номер ее автомобиля. "Жертва тут я. На меня налетели двое. Сотрудник ГИБДД, который вел съемку, повел себя некорректно", - заявила она Ura.ru.

По словам сибирячки, запись ее срыва на полицейских снимали не с начала. "Они спровоцировали меня, а потом начали снимать", - указала она. Женщина утверждает, что сотрудников ДПС ждет проверка.

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