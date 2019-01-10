BBC уличили в распространении террористической идеологии

За британское СМИ взялся Роскомнадзор

Роскомнадзор обнаружил на сайте BBC материалы об идеологических установках международных террористических организаций. Ведомство нашло цитаты главаря "Исламского государства" (организация запрещена в России – прим. ред.) Аль-Багдади.

В связи с этим будет проверено соблюдение СМИ лицензионных и обязательных требований. BBC обязана до 16 января предоставить все необходимые документы, пишет "Интерфакс".

В декабре 2018 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что проверка Роскомнадзором BBC - это ответ на политику Лондона в отношении телеканала RT. Британский регулятор Ofcom считает, что Russia Today пренебрегает правилами беспристрастности.