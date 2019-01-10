ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

BBC уличили в распространении террористической идеологии

17:52
  • четверг
  • 10 января 2019

За британское СМИ взялся Роскомнадзор

Роскомнадзор обнаружил на сайте BBC материалы об идеологических установках международных террористических организаций. Ведомство нашло цитаты главаря "Исламского государства" (организация запрещена в России – прим. ред.) Аль-Багдади.

В связи с этим будет проверено соблюдение СМИ лицензионных и обязательных требований. BBC обязана до 16 января предоставить все необходимые документы, пишет "Интерфакс".

В декабре 2018 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что проверка Роскомнадзором BBC -  это ответ на политику Лондона в отношении телеканала RT. Британский регулятор Ofcom считает, что Russia Today пренебрегает правилами беспристрастности.

Читайте также:
Главное сегодня
Студия телекомпании BBC
Студия телекомпании BBC
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.