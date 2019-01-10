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Начальник полиции в пьяном угаре расстрелял прохожих

18:17
  • четверг
  • 10 января 2019

Подозреваемый использовал травматический пистолет

Начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних стал участником потасовки возле одного из городских кафе. Он выстрелил и ранил человека в шею.

Полицейский вышел из кафе в состоянии алкогольного опьянения и увидел двух конфликтующих мужчин. Предположительно, сначала он выстрелил в воздух. Один из мужчин попытался отнять у сотрудника полиции пистолет.

"Однако подозреваемый, используя указанный травматический пистолет в качестве оружия, произвел выстрел в шею потерпевшего, причинив последнему легкий вред здоровью", – приводит сообщение Следственного комитета РИА Новости.

В результате возбуждено уголовное дело. Начальник отдела полиции подозревается в хулиганстве, совершенном с применением оружия, и умышленном причинении легкого вреда здоровью.

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