Начальник полиции в пьяном угаре расстрелял прохожих

Подозреваемый использовал травматический пистолет
Начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних стал участником потасовки возле одного из городских кафе. Он выстрелил и ранил человека в шею.
Полицейский вышел из кафе в состоянии алкогольного опьянения и увидел двух конфликтующих мужчин. Предположительно, сначала он выстрелил в воздух. Один из мужчин попытался отнять у сотрудника полиции пистолет.
"Однако подозреваемый, используя указанный травматический пистолет в качестве оружия, произвел выстрел в шею потерпевшего, причинив последнему легкий вред здоровью", – приводит сообщение Следственного комитета РИА Новости.
В результате возбуждено уголовное дело. Начальник отдела полиции подозревается в хулиганстве, совершенном с применением оружия, и умышленном причинении легкого вреда здоровью.