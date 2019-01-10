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Собянин назвал время открытия затопленного Тушинского тоннеля

17:49
  • четверг
  • 10 января 2019

На месте ЧП завершаются аварийные работы

Затопленный Тушинский тоннель откроют для движения транспорта до 18:30. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Затопление Тушинского тоннеля. Фоторепортаж

На своей странице в твиттере он рассказал, что противоаварийные работы в тоннеле завершаются.

Ранее заммэра Москвы Максим Ликсутов сообщал, что с места ЧП начали вывозить ил и песок. На это, по его словам, потребуется 150 грузовиков. Ликсутов отметил, что серьезного ремонта Тушинский тоннель на Волоколамском шоссе не потребует.

Тушинский автомобильный тоннель затопило в четверг днем. Причиной стал провал грунта, из которого в сооружение хлынула вода.

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