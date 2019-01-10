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Павленский распоясался во Франции

18:17
  • четверг
  • 10 января 2019

Акционист возомнил себя маркизом де Садом и наорал на переводчицу

Российский художник-акционист Петр Павленский устроил очередной перфоманс во французском суде и сорвал заседание.

С первых минут заседания Павленский начал перебивать судью, утверждая, что он – "маркиз де Сад, заключенный в Бастилии". "Он окончил свои дни в сумасшедшем доме. Судья, где справедливость?", - задался вопросом художник.

Присяжная переводчица не успевала переводить его словоизлияния и призналась, что не совсем понимает, о чем подсудимый говорит, пишет ТАСС. 

"Он стал на меня орать. И я поняла, что так будет во время всего процесса. А я не собираюсь работать в таких условиях", - заявила девушка. В результате судья постановил сменить переводчика и приостановил заседание.

Петр Павленский находится во Франции, где он получил политическое убежище. В октябре 2017 года он устроил акцию у здания Банка Франции - облил окна горючим, а затем поджег их. До этого он покинул Россию, опасаясь уголовного преследования.

В 2015 году Павленский поджег дверь здания Федеральной службы безопасности на Лубянке. За эту акцию его оштрафовали.

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