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Как изменится питание российских школьников из-за новых правил

18:42
  • четверг
  • 10 января 2019

Роспотребнадзор разъяснил, что будут есть дети

Учащимся школ разрешат приносить из дома готовые, но не скоропортящиеся продукты. При этом брать с собой готовые блюда запретят.

"Планируется сформулировать требования, что можно приносить из дома. Это продукты, не блюда, готовые к употреблению, не относящиеся к группе скоропортящихся, например, фрукты, сухофрукты, орехи и т.д.", - цитирует Интерфакс сообщение Роспотребнадзора.

В ведомстве также сообщили, что необходимо определить, каким образом питание должно быть организовано в общеобразовательной организации с введением новых требований.

Ранее в СМИ писали о проекте новых санитарных правил и норм, который готовит Роспотребнадзор.  Сообщалось, что в нем будет пункт, запрещающий приносить в школьную столовую продукты и блюда из дома. Пока документ находится на стадии обсуждения и будет уточняться.

Предполагается, что в новых нормах впервые предусмотрят возможность учета национальных и территориальных особенностей питания при построении цикличного меню. В меню будут обязательно включены продукты, содержащие витамины и микроэлементы, а также бифидобактерии.

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