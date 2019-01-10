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Тушинский тоннель поехал

18:57
  • четверг
  • 10 января 2019

Утром под каналом имени Москвы на Волоколамском шоссе провалился грунт

Движение транспорта по Волоколамскому шоссе, ограниченное из-за затопления Тушинского тоннеля, восстановлено в обе стороны.

Наземный городской транспорт вернулся на привычные маршруты, пишет ТАСС.

Ранее заммэра столицы Максим Ликсутов сообщил, что Тушинский тоннель откроют без ремонта, движение восстановят после вывоза песка.

Тушинский автомобильный тоннель затопило утром 10 января. Причиной стал размыв грунта под сооружением, площадь провала составила 50 квадратных метров. Никто не пострадал.

Из-за инцидента было перекрыто движение от станции метро "Сокол" в сторону области, с внутренней стороны МКАД на Волоколамское шоссе и был ограничен выезд из Тушинского тоннеля в сторону центра.

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