В Москве открыли новую платформу Карачарово

Станция может стать начальным и конечным пунктом для некоторых электричек Горьковского направления

Сегодня, 10 января, в столице открылась платформа "Карачарово" Горьковского направления Московской железной дороги. Новую остановку построили на полкилометра ближе к МЦК. Теперь время пересадки сократилось почти в три раза. Стоит отметить, что этот проект — лишь один из этапов создания крупного транспортно-пересадочного узла "Рязанская". В его состав также войдёт строящаяся станция метро "Нижегородская". В церемонии открытия платформы принял участие Мэр Москвы.

"Восточные ворота" - так москвичи теперь называют станцию "Карачарово". Некогда малозагруженная платформа Горьковского направления Московской железной дороги сегодня привлекает пассажиров ярким дизайном - основной цвет вестибюлей оранжевый. Но дело, конечно, не только во внешнем изменении. Например, энергосберегающие обогреватели. В подземном тоннеле теперь не гуляет ветер. Тепло, как в закрытом помещении.

Обновленная станция стала на 500 метров ближе к Московскому центральному кольцу. Время перехода сократилось с 15 до пяти минут. На пересечении Рязанского проспекта и Нижегородской улицы планируется построить крупнейший в Европе транспортно-пересадочный узел с пассажиропотоком 400 тысяч человек в сутки, отметил Сергей Собянин.

"Важный этап в формировании нового ТПУ. В целом это новые восточные ворота Москвы, в котором будут сосредоточены пять разных направлений общественного транспорта. Это большая кольцевая линия метро, МЦК, Некрасовская линия метро, железнодорожная ветка электрички", - сказал мэр Москвы.

Одновременно с реконструкцией платформы "Карачарово" ведется строительство станции метро "Нижегородская", которая станет частью новых Некрасовской и Большой кольцевой линий. МЦК и железнодорожная платформа пока соединяет наземный переход. Но в перспективе все пересадочные пункты будут интегрированы во внутренний контур. Платформа "Карачарово" должна разгрузить Курский вокзал. Теперь пассажирам не обязательно ехать в центр столицы. Пересадку можно совершить на несколько остановок раньше. Сейчас на станции работают две платформы, строится третья.

Если сама платформа "Карачарово" уже приняла законченный вид, то вокруг еще много работы по благоустройству. В том числе и об этом прямо на станции мэра спрашивали пассажиры. Еще один вопрос: будет ли развиваться нерельсовый наземный транспорт.

"После того, как стройка будет закончена, здесь будет новая наземная транспортная схема. Наземный транспорт будет полностью интегрирован в этот пересадочный узел. Будет удобно пересаживаться на другой транспорт", - сказал Сергей Собянин.

На этом преобразования платформы "Карачарово" не заканчиваются. Станция может стать начальным и конечным пунктом для некоторых электричек Горьковского направления. Сегодня таких в Москве еще нет. Маршруты всех поездов начинаются и заканчиваются на вокзалах. "Карачарово" рассматривается, как пилотный проект.

Андрей Талалай, Андрей Булычев, Андрей Пашутин, Дмитрий Шаракин. "ТВ Центр".