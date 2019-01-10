Бывшая Павленского обматерила российских журналистов

Сам художник наорал на переводчицу в здании суда во Франции

Начавшиеся в Париже судебные слушания по делу скандально известного художника-акциониста Петра Павленского были прерваны — подсудимый фактически сорвал процесс. Последней "акцией" Павленского, получившего во Франции политическое убежище, стал поджог здания банка на площади Бастилии, после чего художник и был арестован.

Правила поведения, общественные нормы. Он по-прежнему не признает ограничений. На входе в здание суда - очередь. Но Петр Павленский ждать вместе со всеми не хочет. Опаздывает на процесс.

Канистра с зажигательной смесью, спичка и окна Банка Франции объяты пламенем. Так Петр Павленский разжигал пламя мировой революции. Прибывшие на место ЧП полицейские несколько секунд просто не могли поверить в происходящее. Очнувшись от оцепенения, французская Фемида художественного жеста не оценила. Павленского вместе с гражданской супругой,она помогала проводить акцию, обвинили в умышленном поджоге

Корреспондент "ТВ Центра" попытался поговорить с Оксаной Шалыгиной, но девушка беседовать не захотела.

"Не-не, я с русскими ********** не разговариваю", - заявил она.

Почти не разговаривает Ксения Оксман (это творческий псевдоним Шалыгиной) и с самим Павленским. В ноябре прошлого года через соцсети объявила: гражданского мужа выгнала, потому что "все надоело". Из суда он тоже устраивает "перформанс". Заседание едва начинается, как Павленский сам берет слово, заявляя: процесс решил посвятить Маркизу Де Саду. Тот ведь тоже отрицал все нормы и условности. За что якобы и был помещен в психиатрическую лечебницу. Судья требует тишины. Павленский отказывается молчать. В итоге от художника достается переводчице. Та в слезах выходит из зала.

"Ему не задавали никакой вопрос, а он начал орать на весь зал. Все председатель попросил молчать. И он разнервничался. И все это пошло. Я не собираюсь работать в таких условиях. Это просто для меня невозможно", - говорит девушка.

Пока Павленскому спешно ищут другого переводчика на французский, сам он гуляет по зданию суда.

— Не в состоянии суд организовать даже. Мы сейчас ждем переводчика.

— Говорят, вы на нее орали?

— Нет, переводчик невменяемая. Она больная оказалась женщина.

Французское правосудие, кстати, уже проверяло: не помутился ли рассудок самого художника. Пришло к выводу: обвиняемый вменяем, но опасен для общества. Его год продержали в тюрьме Флери-Мерожи. Где, как сам уверяет, издевались и подвергали пыткам. А ведь встречала Павленского Пятая Республика куда теплее. Статус политического беженца. Громкое восхищение талантом и смелостью художника-акциониста.

Который не раз приносил себя в жертву искусству в буквальном смысле: отрезал мочку уха, сидя на заборе института имени Сербского, оборачивался колючей проволокой, зашивал рот, прибивал половые органы к брусчатке Красной площади. И поджигал двери здания ФСБ на Лубянке. Тогда эту акцию расценили как вандализм. За поджог банка Франции художнику грозит 10 лет тюрьмы.

Заседание суда, которое планировалось завершить за 30 минут, в итоге растягивается на несколько часов. Все больше, как и гласят правила акционизма, стирая грани между реальностью и театральным действом. В стиле абсурда. Осталось лишь дождаться развязки.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко, Европейское бюро "ТВ Центра", Франция, Париж.