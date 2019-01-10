ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин поручил Минэнерго разобраться с проблемой газификации

19:48
  • четверг
  • 10 января 2019

Владимир Путин и министр энергетики подвели итоги работы топливно-энергетического комплекса

Энергетический комплекс России в ушедшем году достиг рекордных производственных показателей и обеспечил наращивание экспортного потенциала. Об этом доложил Владимиру Путину министр энергетики Александр Новак.

Так, по его словам, в нефтяной отрасли в 2018 году добыто 556 миллионов тонн нефти. На десять миллионов тонн больше, чем в 2017. Было введено в эксплуатацию 54 месторождения. В газовой отрасли побит рекорд 18-летней давности - добыто 725 миллиардов кубических метров газа. Прирост составил пять процентов, а экспорт увеличился  на 20 миллиардов кубометров.

Министр также отметил, что растет объем и трубопроводных поставок и - особенно быстрыми темпами - экспорт сжиженного природного газа,  благодаря вводу в эксплуатацию новых мощностей. Таких, как завод "Ямал СПГ". Владимир Путин, в свою очередь, подчеркнул, что важной остается и задача газификации российских регионов, отмечает "ТВ Центр".

"Надо не забывать – мы с "Газпромом" говорили уже много раз на этот счёт – про газификацию внутри страны. Надо эти программы развивать вместе с регионами", - заявил президент России Владимир Путин.

"В прошлом году уровень газификации увеличился до 68,5%, прирост составил примерно полпроцента. Хотя, конечно, эти темпы нужно наращивать с учётом развития магистральной инфраструктуры, и по Вашему поручению сейчас готовится такая программа, которая будет обсуждаться у Вас на президентской комиссии по развитию топливно-энергетического комплекса", - заявил министр энергетики России Александр Новак.

Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин и Александр Новак
Владимир Путин и Александр Новак
Владимир Путин
Владимир Путин
Александр Новак
Александр Новак
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.