Путин поручил Минэнерго разобраться с проблемой газификации

Владимир Путин и министр энергетики подвели итоги работы топливно-энергетического комплекса

Энергетический комплекс России в ушедшем году достиг рекордных производственных показателей и обеспечил наращивание экспортного потенциала. Об этом доложил Владимиру Путину министр энергетики Александр Новак.

Так, по его словам, в нефтяной отрасли в 2018 году добыто 556 миллионов тонн нефти. На десять миллионов тонн больше, чем в 2017. Было введено в эксплуатацию 54 месторождения. В газовой отрасли побит рекорд 18-летней давности - добыто 725 миллиардов кубических метров газа. Прирост составил пять процентов, а экспорт увеличился на 20 миллиардов кубометров.

Министр также отметил, что растет объем и трубопроводных поставок и - особенно быстрыми темпами - экспорт сжиженного природного газа, благодаря вводу в эксплуатацию новых мощностей. Таких, как завод "Ямал СПГ". Владимир Путин, в свою очередь, подчеркнул, что важной остается и задача газификации российских регионов, отмечает "ТВ Центр".

"Надо не забывать – мы с "Газпромом" говорили уже много раз на этот счёт – про газификацию внутри страны. Надо эти программы развивать вместе с регионами", - заявил президент России Владимир Путин.

"В прошлом году уровень газификации увеличился до 68,5%, прирост составил примерно полпроцента. Хотя, конечно, эти темпы нужно наращивать с учётом развития магистральной инфраструктуры, и по Вашему поручению сейчас готовится такая программа, которая будет обсуждаться у Вас на президентской комиссии по развитию топливно-энергетического комплекса", - заявил министр энергетики России Александр Новак.