Жестокая расправа над котятами: живодер сел надолго

Суд вынес строгий приговор преступнику

Арзамасский городской суд Нижегородской области приговорил убийцу животных к 3,5 годам тюрьмы. Мужчина жестоко расправился с кошкой и тремя котятами.

"Мужчине назначено наказание в виде 3,5 лет колонии-поселения по пункту "в, д" части 2 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животными) ", - приводит Интерфакс сообщение пресс-службы судов общей юрисдикции региона.

Преступление было совершено в апреле 2017 года. Злоумышленник вместе с сожительницей распивал алкогольные напитки. Между ними разгорелась ссора, и мужчина начал угрожать своей подруге ножом. Позже он решил убить находившихся в доме домашних питомцев. Садист задушил кошку и оторвал головы котятам. Одному котенку убийца оторвал две лапы.