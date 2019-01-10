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Жестокая расправа над котятами: живодер сел надолго

19:25
  • четверг
  • 10 января 2019

Суд вынес строгий приговор преступнику

Арзамасский городской суд Нижегородской области приговорил убийцу животных к 3,5 годам тюрьмы. Мужчина жестоко расправился с кошкой и тремя котятами.

"Мужчине назначено наказание в виде 3,5 лет колонии-поселения по пункту "в, д" части 2 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животными) ", - приводит Интерфакс сообщение пресс-службы судов общей юрисдикции региона.

Преступление было совершено в апреле 2017 года. Злоумышленник вместе с сожительницей распивал алкогольные напитки. Между ними разгорелась ссора, и мужчина начал угрожать своей подруге ножом. Позже он решил убить находившихся в доме домашних питомцев. Садист задушил кошку и оторвал головы котятам. Одному котенку убийца оторвал две лапы.

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