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Трамп просчитался с защитой от мигрантов

19:59
  • четверг
  • 10 января 2019

Стену на границе с Мексикой можно распилить обыкновенной пилой

Министерство внутренней безопасности США проверило на прочность образцы стены на границе с Мексикой, которые выбрал президент страны Дональд Трамп.

"Через стену, которую мы строим, очень, очень, очень трудно перебраться", - заявил президент.

Перелезть, может, и трудно, но все прототипы стены оказались уязвимы к внешнему воздействию. Например, стальные столы можно распилить дисковой пилой, пишет ТАСС.

Строительство стены было одним из ключевых предвыборных обещаний Дональда Трампа. Глава Белого дома считает, что ограждения помогут значительно снизить нелегальную миграцию. Однако на данный момент президент и Сенат не могут договориться о сумме, которую следует выделить на строительство.

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Мигранты на стене между Мексикой и США
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Стена на границе Мексики и США
Стена на границе Мексики и США
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