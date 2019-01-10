Зюганов заступился за губернатора после скандала с охотой

Лидер КПРФ связал сюжеты об охоте Сергея Левченко с его успехами в работе

Представители КПРФ заступились за своего однопартийца, губернатора Иркутской области Сергея Левченко после того, как в его отношении было возбуждено уголовное дело по факту охоты на медведя в спячке.

Лидер коммунистов Геннадий Зюганов связал волну интереса к событиям двухлетней давности с недовольством оппонентов Левченко его успехами на посту руководителя региона. Сообщения СМИ о нашумевшей охоте губернатора Зюганов назвал информационной атакой.

"Наш руководитель Левченко подготовил программу развития своей крупнейшей области на ближайшие пять лет. Он идет в тех темпах, которые требует президент, область вошла в десятку самых финансово энергично развивающихся. Будем настаивать на том, чтобы была создана специальная комиссия и расследованы акции, связанные с информационным бандитизмом. Ничего общего нет, связанного с правдой и реальностью", - заявил Геннадий Зюганов.

Впервые видеозапись, снятая во время охоты Сергея Левченко на спящего медведя в январе 2017 года, появилась в интернете в сентябре, напоминает "ТВ Центр". Тогда по этому факту была проведена проверка Следственного комитета.

Вторая волна интереса к съемке возникла перед Новым годом, когда были опубликованы другие кадры, а сообщения об охоте передали СМИ. Зоозащитники потребовали привлечь к ответственности губернатора, поскольку убийство медведя в зимней спячке является уголовным преступлением. Сам Левченко свою вину отрицает, а егерь, который организовывал охоту, утверждает, что хищник не спал и представлял угрозу для людей. Однако опубликованное видео не оставляет такого впечатления.