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Зюганов заступился за губернатора после скандала с охотой

22:21
  • четверг
  • 10 января 2019

Лидер КПРФ связал сюжеты об охоте Сергея Левченко с его успехами в работе

Представители КПРФ заступились за своего однопартийца, губернатора Иркутской области Сергея Левченко после того, как в его отношении было возбуждено уголовное дело по факту охоты на медведя в спячке.

Лидер коммунистов Геннадий Зюганов связал волну интереса к событиям двухлетней давности с недовольством оппонентов Левченко его успехами на посту руководителя региона. Сообщения СМИ о нашумевшей охоте губернатора Зюганов назвал информационной атакой.

"Наш руководитель Левченко подготовил программу развития своей крупнейшей области на ближайшие пять лет. Он идет в тех темпах, которые требует президент, область вошла в десятку самых финансово энергично развивающихся. Будем настаивать на том, чтобы была создана специальная комиссия и расследованы акции, связанные с информационным бандитизмом. Ничего общего нет, связанного с правдой и реальностью", - заявил Геннадий Зюганов.

Впервые видеозапись, снятая во время охоты Сергея Левченко на спящего медведя в январе 2017 года, появилась в интернете в сентябре, напоминает "ТВ Центр". Тогда по этому факту была проведена проверка Следственного комитета.

Вторая волна интереса к съемке возникла перед Новым годом, когда были опубликованы другие кадры, а сообщения об охоте передали СМИ. Зоозащитники потребовали привлечь к ответственности губернатора, поскольку убийство медведя в зимней спячке является уголовным преступлением. Сам Левченко свою вину отрицает, а егерь, который организовывал охоту, утверждает, что хищник не спал и представлял угрозу для людей. Однако опубликованное видео не оставляет такого впечатления.

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Губернатор Иркутской области Сергей Левченко во время охоты на медведя
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко во время охоты на медведя
Медведь убитый во время охоты губернатора Иркутской области Сергея Левченко
Медведь убитый во время охоты губернатора Иркутской области Сергея Левченко
Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов
Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов
Медведь убитый во время охоты губернатора Иркутской области Сергея Левченко
Медведь убитый во время охоты губернатора Иркутской области Сергея Левченко
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