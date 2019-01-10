Дуров ликвидирует компанию Telegram

Компания была основой для приложения мессенджера

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров подал заявление о ликвидации компании Telegram Messenger LLP, которая зарегистрирована в Великобритании. Организация была включена в реестр Роскомнадзора.

Telegram Messenger LLP был основой приложения. Ликвидация компании никак не повлияет на работу мессенджера в России, пишет РБК. По словам экспертов, это нормальный процесс для интернет-компании в зрелом состоянии.

6 апреля 2018 года Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram в связи с тем, что мессенджер не предоставил ФСБ ключи для дешифровки сообщений. 13 апреля Таганский суд удовлетворил требование ведомства и вынес решение о блокировке ресурса на территории России. По решению суда Роскомнадзор начал блокировать мессенджер с 16 апреля.

28 августа стало известно, что мессенджер Telegram изменил политику конфиденциальности. Теперь спецслужбам могут быть переданы ip-адрес и номер телефона подозреваемого в терроризме по запросу суда. Однако речи о передаче ключей шифрования переписки не идет. Позднее основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что новая политика конфиденциальности не касается России.