"Просим Бога о помощи": мир стонет от второго срока Мадуро

Новый срок президента Венесуэлы не поддерживают ни в Америке, ни в Европе

Ряд стран выразили протест в связи с инаугурацией президента Венесуэлы николаса Мадуро. 10 января он вступил на второй срок и будет управлять государством до 2025 года.

Легитимность нового срока Мадуро отказался признать Парагвай, он заявил о разрыве дипломатических отношений с Венесуэлой. Перу отозвала временного поверенного из Венесуэлы для консультаций.

Президент Аргентины Маурисио Макри назвал Мадуро "палачом, который только прикидывается жертвой". "Николас Мадуро пытается сегодня насмехаться над демократией. Это знают венесуэльцы, это знает весь мир", - цитирует аргентинского лидера ТАСС.

Вице-президент Колумбии Марта Лусия Рамирес заявила, что режим Мадуро угрожает безопасности ее страны "Нужно просить Бога помочь найти выход из венесуэльской диктатуры, мирный выход, выход для восстановления демократии", - сообщила она.

Также не признали новый президентский срок Мадуро венесуэльский епископат, Организация американских государств (ОАГ), Европарламент и США. Последние намерены усилить давление на власти Венесуэлы.

"Мы продолжим усиливать давление на коррумпированный режим, поддерживать демократическую Национальную ассамблею и призывать к демократии и свободе в Венесуэле", - сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Выборы президента Венесуэлы прошли 20 мая 2018 года. Мадуро набрал 6,2 миллиона голосов, а его соперник – 1,9 миллиона голосов избирателей.

На церемонию инаугурации приехали президенты Сальвадора, Никарагуа, Боливии, Южной Осетии, глава госсовета Кубы, а также представители России, Турции, Мексики и Китая.