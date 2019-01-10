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Первые кадры с места жуткой аварии в Коми с участием лесовоза

21:48
  • четверг
  • 10 января 2019

В Коми лесовоз влетел в автобус с пассажирами, 13 человек пострадали

В Сети появились первые кадры с места ДТП в Коми, где в четверг столкнулись пассажирский автобус и лесовоз. Всего в аварии пострадали 13 человек, из них четверо - дети. Два ребенка - трех и 11 лет - госпитализированы с травмами легкой и средней степеней тяжести.

ДТП произошло на 2-м километре автодороги Сыктывкар - Троицко-Печорск с участием лесовоза с грузом и рейсового автобуса, который следовал по маршруту №25 из Сыктывкара в поселок Максаковка.

Погибших в результате жуткой аварии нет, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС. Всего в автобусе находились 32 человека. В Сети уже появились первые кадры с места жуткого ДТП.

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