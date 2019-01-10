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История изнасилования омского фельдшера получила продолжение

22:17
  • четверг
  • 10 января 2019

Врач обиделась на двусмысленную шутку и решила отомстить

В истории с "изнасилованием" фельдшера из Омска речь идет о действиях сексуального характера, а не о самом изнасиловании, сообщили в Следственном комитете.

Как передает издание "Новый Омск", мужчины наговорили женщине пошлостей, возможно, распустили руки. На данный момент следователи пока никого не опросили, поскольку информация только недавно поступила из полиции.

Главный врач областной станции скорой медицинской помощи Максим Стуканов также считает, что изнасилования не было. "Фельдшер просто обиделась на какую-то двусмысленную шутку и решила отомстить коллегам", - сообщил он.

Несмотря на начатую служебную проверку, подозреваемые продолжают работать.

Ранее 40-летняя фельдшер обвинила двух коллег врачей в возрасте 53-х и 56-ти лет в групповом изнасиловании. По ее словам, преступление произошло 1 января в комнате отдыха.

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