Демократы сорвали поездку Трампа в Давос

Демократы и республиканцы продолжают спорить из-за стены на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп отменил свою поездку на экономический форум в швейцарский Давос из-за бюджетного кризиса в стране.

На данный момент в США действует так называемый "шатдаун" – это приостановка работы ряда правительственных ведомств. Он длится с декабря. Основная причина кризиса – конфликт Трампа с демократами по поводу бюджета на 2019 финансовый год. Президент хочет построить стену на границе с Мексикой, а оппозиция отказывается выделять на это деньги.

"Из-за неуступчивости демократов по безопасности границ и огромного значения безопасности для нашей страны я при всем уважении отменяю мою очень важную поездку в Давос, Швейцария, на Всемирный экономический форум. Мои теплые пожелания и извинения ВЭФу!", - цитирует Трампа РИА Новости.

Кроме Трампа на форум должны поехать глава Минфина Стивен Мнучин, госсекретарь Майк Помпео, советники президента Иванка Трамп и Джаред Кушнер, а также ряд министров. Однако если "шатдаун" не прекратится, то состав делегации может сократиться.

Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе пройдет с 22 по 25 января.