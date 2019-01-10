ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Демократы сорвали поездку Трампа в Давос

22:41
  • четверг
  • 10 января 2019

Демократы и республиканцы продолжают спорить из-за стены на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп отменил свою поездку на экономический форум в швейцарский Давос из-за бюджетного кризиса в стране.

На данный момент в США действует так называемый "шатдаун" – это приостановка работы ряда правительственных ведомств. Он длится с декабря. Основная причина кризиса – конфликт Трампа с демократами по поводу бюджета на 2019 финансовый год. Президент хочет построить стену на границе с Мексикой, а оппозиция отказывается выделять на это деньги.  

"Из-за неуступчивости демократов по безопасности границ и огромного значения безопасности для нашей страны я при всем уважении отменяю мою очень важную поездку в Давос, Швейцария, на Всемирный экономический форум. Мои теплые пожелания и извинения ВЭФу!", - цитирует Трампа РИА Новости.

Кроме Трампа на форум должны поехать глава Минфина Стивен Мнучин, госсекретарь Майк Помпео, советники президента Иванка Трамп и Джаред Кушнер, а также ряд министров. Однако если "шатдаун" не прекратится, то состав делегации может сократиться.

Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе пройдет с 22 по 25 января.

Главное сегодня
Дональд Трамп на совещании
Дональд Трамп на совещании
Дональд Трамп заходит в здание Конгресса США
Дональд Трамп заходит в здание Конгресса США
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.