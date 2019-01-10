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Поджигатель Павленский остался на свободе

23:05
  • четверг
  • 10 января 2019

Франция не оценила политическое искусство "художника"

В Париже суд приговорил к трем годам скандально известного  "художника-акциониста " Петра Павленского. Два года из трех ему присудили условно, а год художник уже провел в заключении.

Таким образом, Павленский в четверг вышел на свободу. Однако вердиктом он остался недоволен, так как Франция не оценила его политического искусства, передает "ТВ Центр".

Последней  "акцией" Павленского, получившего  во Франции политическое убежище,  стал поджог здания банка на площади Бастилии,  после чего "художник" и был арестован.

Подробнее о том, как проходил суд над Павленским, смотрите в репортаже нашего корреспондента Екатерины Выскребенцевой по ссылке.

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