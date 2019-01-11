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Бутина рассказала российским дипломатам о тюремных буднях

08:18
  • пятница
  • 11 января 2019

Российские дипломаты опросили Марию Бутину об условиях содержания

Российские дипломаты в очередной раз посетили Марию Бутину в американской тюрьме. Как сообщили в нашем посольстве, на условия содержания она не жаловалась.

По словам сотрудников ведомства, Мария готовится к судебному заседанию, которое назначено на 12 февраля. Визит был организован в рамках работы по поддержанию постоянных контактов с гражданами России, которые находятся под следствием или отбывают наказание в тюрьмах США, передает "ТВ Центр".

Мария Бутина была арестована в Вашингтоне летом. Ее обвинили в сговоре и работе иностранным агентом без регистрации. В декабре россиянка вынужденно пошла на сделку со следствием, признав свою вину по одному из пунктов обвинения. Теперь Бутиной грозит до пяти лет тюрьмы, либо штраф в размере 250 тысяч долларов.

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