Бутина рассказала российским дипломатам о тюремных буднях

Российские дипломаты опросили Марию Бутину об условиях содержания

Российские дипломаты в очередной раз посетили Марию Бутину в американской тюрьме. Как сообщили в нашем посольстве, на условия содержания она не жаловалась.

По словам сотрудников ведомства, Мария готовится к судебному заседанию, которое назначено на 12 февраля. Визит был организован в рамках работы по поддержанию постоянных контактов с гражданами России, которые находятся под следствием или отбывают наказание в тюрьмах США, передает "ТВ Центр".

Мария Бутина была арестована в Вашингтоне летом. Ее обвинили в сговоре и работе иностранным агентом без регистрации. В декабре россиянка вынужденно пошла на сделку со следствием, признав свою вину по одному из пунктов обвинения. Теперь Бутиной грозит до пяти лет тюрьмы, либо штраф в размере 250 тысяч долларов.