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Порошенко узнает правду об отношении украинцев к "новой церкви"

08:36
  • пятница
  • 11 января 2019

На Украине предложили спросить у населения, что они думают о "новой церкви"

Президент Украины Петр Порошенко в преддверии выборов решил повысить свой низкий рейтинг, хотя пока и не объявил о намерении баллотироваться на второй срок.

Он поддержал предложение одновременно с выборами главы государства в марте провести опрос населения об отношении к переходу в так называемую "новую церковь". Соответствующая петиция была зарегистрирована на сайте украинского президента, отмечает "Газета.Ru". Она набрала необходимые по закону 25 тысяч подписей.

Несмотря на то, что сам Порошенко и киевские власти неоднократно заявляли, что не намерены вмешиваться в дела церкви, делают это постоянно. Теперь министерство культуры собралось провести экспертизу уставов канонической православной церкви Украины. Такое решение накануне утвердил кабмин. Ранее вступил в силу закон, который может лишить каноническую УПЦ ее названия. Священнослужители уже заявили, что намерены обратиться в Конституционный суд.

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