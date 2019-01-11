ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

США на пороге чрезвычайного положения

08:12
  • пятница
  • 11 января 2019

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что имеет полное право ввести в стране режим чрезвычайного положения

Дональд Трамп отменил визит на всемирный экономический форум в Давосе. Кроме того, он заявил, что юристы подтвердили его право ввести в США режим чрезвычайного положения из-за мигрантов. Этого потребовали и сенаторы-республиканцы.

В стране по-прежнему не работает ряд ключевых федеральных ведомств. Кризис связан не столько с проблемой бюджета или нелегалов, сколько с неспособностью политиков в Вашингтоне договориться между собой. Формально камень преткновения - стена на границе с Мексикой.

Подробности – в репортаже Лилии Акиньшиной.

Главное сегодня
Дональд Трамп заходит в здание Конгресса США
Дональд Трамп заходит в здание Конгресса США
Мигранты на стене между Мексикой и США
Мигранты на стене между Мексикой и США
Мигранты из Гондураса переходят границу с Мексикой
Мигранты из Гондураса переходят границу с Мексикой
Дональд Трамп на совещании
Дональд Трамп на совещании
Стена на границе Мексики и США
Стена на границе Мексики и США
Доллары
Доллары
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Белый дом США
Белый дом США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.