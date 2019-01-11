США на пороге чрезвычайного положения

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что имеет полное право ввести в стране режим чрезвычайного положения

Дональд Трамп отменил визит на всемирный экономический форум в Давосе. Кроме того, он заявил, что юристы подтвердили его право ввести в США режим чрезвычайного положения из-за мигрантов. Этого потребовали и сенаторы-республиканцы.

В стране по-прежнему не работает ряд ключевых федеральных ведомств. Кризис связан не столько с проблемой бюджета или нелегалов, сколько с неспособностью политиков в Вашингтоне договориться между собой. Формально камень преткновения - стена на границе с Мексикой.

Подробности – в репортаже Лилии Акиньшиной.