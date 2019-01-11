Пенсии упали в два раза: в Киеве призвали обнищавших украинцев идти работать

Власти завели страну в тупик

Лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук заявил, что в стране с 2013 года более чем в два раза сократились пенсии и размер прожиточного минимума. При этом коммунальные платежи и стоимость продуктов, напротив, взлетели.

Говоря о цифрах, Медведчук отметил, что за пять лет пенсия сократилась в 2,2 раза и составляет 53,2 доллара, или 1497 гривен, (около 3541 рубля). При этом в 2013-м размер выплат пенсионерам составлял 118,8 доллара, или 3359 гривен, (8947 рублей).

Что касается прожиточного минимума, то Медведчук в своей статье на сайте организации отметил, что за эти годы он также сократился в 2,2 раза. Если пять лет назад он был равен 147,2 доллара, или 4162 гривны (9847 рублей), то теперь он составляет 65,9 доллара, или 1863 гривны (4408 рублей).

При этом минимальная заработная плата с 1 января 2019 года составила 148,4 доллара, или 4173 гривны (9859 рублей). Эти показатели почти равны тем, что были в 2013 году — 152,4 доллара.

Средняя заработная плата за 11 месяцев 2018-го составила 320,9 доллара, или 8711 гривны (20 582 рублей). Медведчук подчеркнул, что показатели выше, чем в последние годы. Однако, по его словам, повышение стало возможным, в основном, за счет роста зарплат чиновников и менеджеров госпредприятий. До начала евромайдана средняя зарплата по Украине составляла 408,6 доллара.

А вот цена на газ для населения с 2013 года выросла в 11,8 раза - с 725 гривен до 8550 (20 201 рубля) гривен за тысячу кубометров. Более того, в следующем году ее повысят еще два раза - до 12–14 тысяч гривен (28-33 тысячи рублей) за тысячу кубометров. Причина в требованиях кредиторов.

В итоге Медведчук отметил, что вместо того, чтобы рваться в НАТО, устраивать церковный раскол и решать языковой вопрос, Украине следовало бы восстанавливать производство и поднимать экономику. При этом он подчеркнул, что украинцы теряют последние сбережения в результате "осуществляемой властью политики тарифного геноцида".

Экономика Украины после событий конца 2013 и начала 2014 годов находится в упадке. Киев проводит экономические реформы, берет кредиты у МВФ, но это негативно сказывается на благосостоянии граждан. Государственная служба статистики Украины сообщила, что, по данным на 2018 год, доход 33,9% украинцев составляет меньше фактического прожиточного минимума.