Россия готова обменять украинских моряков после выборов

Для этого должен быть соблюден ряд условий

Москва готова рассмотреть возможность обмена украинских моряков, устроивших провокацию в Керченском проливе, на российских граждан, которых Киев держит в заключении. Об этом сообщают высокопоставленные источники в России и на Украине.

Однако возможность такого обмена во многом зависит от позиции Киева. "Тем не менее, надо понимать, что сейчас обменять украинских моряков невозможно. Они не военнопленные, как пытается их выставить Киев. А значит, надо дождаться решения суда, после чего можно разговаривать об обмене", - рассказал источник.

Украинская сторона считает, что ей есть кого предложить для обмена с Россией. Однако ситуация сдвинется с мертвой точки только после марта – когда в стране пройдут выборы президента.

"До выборов с Петром Порошенко никто на эту тему напрямую разговаривать не будет. Сейчас его рейтинг настолько низкий, что ни один серьезный политик, тем более Владимир Путин, этого делать не будет", - подчеркнул "Известиям" депутат Верховной Рады Евгений Балицкий.

Инцидент в Керченском проливе произошел в конце ноября. 24 моряка, которые незаконно пересекли российскую границу, арестованы до 25 января.