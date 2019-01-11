Россия начнет сбивать пассажирские самолеты-нарушители

В Совфеде рассказали, что такая практика существует во многих странах

Нарушившие воздушную границу России пассажирские самолеты могут быть сбиты. Об этом говорится в проекте постановления правительства, разработанном Минобороны.

При этом открывать огонь по нарушителю будут не сразу. Это произойдет только в том случае, если преднамеренное крушение борта-нарушителя может привести к массовой гибели людей, экологической катастрофе или повреждению стратегических объектов. Но сначала российские вооруженные силы будут пытаться ограничиться предупреждением злоумышленника о намерениях.

Эта мера позволит предотвратить теракты, связанные с угонами самолетов, пишет газета "Известия". Также он должен устранить противоречия в существующем законодательстве.

Как отметили в Совете Федерации, подобная практика существует во многих государствах. "К сожалению, люди в самолете погибнут, но это позволит избежать более страшной катастрофы и многих человеческих жертв", - подчеркнул член комитета Верхней палаты парламента по обороне и безопасности Франц Клинцевич.