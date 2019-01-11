"Это же обман!": народ взбесил "девяток яиц"

В интернете появились фотографии с ноу-хау на российских прилавках

В Сети активно обсуждают новшества в российских магазинах. Многие пользователи оказались недовольны тем, что на прилавках появились упаковки с девятью яйцами вместо традиционного десятка.

Некоторые тут же поспешили обвинить магазины в обмане. Якобы думали, что покупают привычный десяток, а яиц оказалось девять.

И до яиц добрались!... — Владимир Сибиль (@Vladimir952) 9 января 2019 г.

Другие комментаторы пошли еще дальше и решили, что производители попросту уменьшают объем товара для сохранения цены. Якобы цены на яйца после новогодних праздников так и не снизились.

Девяток яиц по цене десятка уже получили... Ждём рассрочку и продукты в кредит — Юлия Коротаева (@JuliaVKR) 9 января 2019 г.

Другие теперь думают, какую пользу вынести из этого нововведения.

в холодильнике отсек всё равно только для восьми штук — St. Peter (@1RussianEmperor) 8 января 2019 г.

На самом деле, никакого обмана тут нет. На ценниках к товару точно написано, что в упаковке девять штук. То же самое можно прочитать на самих коробочках. Что касается цены на куриные яйца, то в декабре 2018 года средняя стоимость десятка яиц составляла примерно 82 рубля.

Между тем, эксперты отмечают, что яйца сейчас продаются по себестоимости, а некоторые – ниже. Как отмечает "Российская газета", на рынке есть довольно много предложений по яйцу. Порой наблюдается даже избыток этого продукта.