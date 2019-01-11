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Поражающие фото "темной" стороны Луны

09:30
  • пятница
  • 11 января 2019

Такого вы еще не видели

Первые в истории панорамные снимки обратной стороны Луны теперь может увидеть любой землянин. Национальная корпорация аэрокосмической науки и техники Китая опубликовала фото, выполненные  зондом "Чанъэ-4", отмечает "ТВ Центр".

На основе полученных данных специалистам удалось провести предварительный анализ рельефа местности, а также получить информацию о грунте. Аппарат "Чанъэ-4" в начале января успешно совершил первую в истории человечества мягкую посадку на обратную сторону Луны.

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Снимки обратной стороны Луны, выполненные зондом "Чанъэ-4"
Снимки обратной стороны Луны, выполненные зондом "Чанъэ-4"
Снимки обратной стороны Луны, выполненные зондом "Чанъэ-4"
Снимки обратной стороны Луны, выполненные зондом "Чанъэ-4"
Снимки обратной стороны Луны, выполненные зондом "Чанъэ-4"
Снимки обратной стороны Луны, выполненные зондом "Чанъэ-4"
Снимки обратной стороны Луны, выполненные зондом "Чанъэ-4"
Снимки обратной стороны Луны, выполненные зондом "Чанъэ-4"
Снимки обратной стороны Луны, выполненные зондом "Чанъэ-4"
Снимки обратной стороны Луны, выполненные зондом "Чанъэ-4"
Снимки обратной стороны Луны, выполненные зондом "Чанъэ-4"
Снимки обратной стороны Луны, выполненные зондом "Чанъэ-4"
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