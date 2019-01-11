Поражающие фото "темной" стороны Луны

Такого вы еще не видели

Первые в истории панорамные снимки обратной стороны Луны теперь может увидеть любой землянин. Национальная корпорация аэрокосмической науки и техники Китая опубликовала фото, выполненные зондом "Чанъэ-4", отмечает "ТВ Центр".

На основе полученных данных специалистам удалось провести предварительный анализ рельефа местности, а также получить информацию о грунте. Аппарат "Чанъэ-4" в начале января успешно совершил первую в истории человечества мягкую посадку на обратную сторону Луны.