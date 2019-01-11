США ужаснулись от российского оружия "четвертого измерения"

США уступили лидерство в гонке вооружений России и Китаю

"Четвертое измерение" в оборонной сфере достигнуто такими странами, как Россия и Китай. Так считает экс-глава Северным командованием США Говард Томпсон. По словам генерал-майора, на это указывает сверхзвуковое оружие, которое значительно расширяет влияние стран, которые им владеют.

Томпсон отметил, что ПВО США не способна справиться с российскими "Авангардами". Военный считает, что его стране следует разработать подобное оружие, пишет "Газета.Ru".

В конце прошлого года американские военные эксперты уже выражали серьезную обеспокоенность по поводу испытаний боевого блока ракетного комплекса стратегического назначения "Авангард".

За учениями тогда наблюдал лично президент и верховный главнокомандующий ВС России Владимир Путин. Видео стрельб 30 декабря опубликовало Минобороны России. Отмечается, что система "Авангард" неуязвима для всех ныне существующих и разрабатываемых средств ПВО и ПРО.