Бесят до трясучки: немцы заявили о ненависти к русским

Также жители ФРГ не очень любят британцев

Российские туристы неприятны гражданам Германии. В этом жители ФРГ признались в ходе опроса, проведенного на базе онлайн-платформы ab-in-den-urlaub.

Так, 60% немцев отметили, что им не нравится шумное поведение туристов из России. Кроме того, 56% опрошенных считают, что русские пьют много спиртного, а 38% недовольны грубостью россиян. Еще 24% раздражает любовь туристов из нашей страны к селфи.

Впрочем, досталось и британским туристам. В этом случае немцы также недовольны пристрастием подданных Соединенного Королевства к алкоголю. Основная причина в том, что самолеты часто вынуждены экстренно садиться из-за нетрезвых британцев на борту, передает РИА Новости. Кроме того, граждан Германии раздражает, что жители Туманного Альбиона часто занимают лежаки на пляже с раннего утра. При этом, если все вышеозначенное совершают сами немцы, то к их проступкам респонденты готовы относиться лояльно.

Между тем, на российских форумах многие пользователи, напротив, говорят о неподобающем поведении туристов из Германии на курортах. В частности, отмечается, что немцы сами не против сильно выпить на отдыхе. Этим занимаются даже женщины преклонного возраста. Кроме того, отмечается их манера громко говорить за столом, не обращая внимание на других посетителей отеля.