Немецкие врачи спасают покалеченную фигуристку Тотьмянину

Спортсменка получила новую травму ноги
Российская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Тотьмянина перенесла очередную операцию. Сейчас она находится на лечении в Германии.
Татьяна выложила в Instagram снимок с перебинтованной ногой. "Новый год! Новая нога! Ураааа! Здоровья всем!", - поделилась с подписчиками фигуристка.
Запись сопровождалась хештегом "ненавижусвоюработу", на который негативно отреагировали ее поклонники.
"Как ненавижу работу?", "Таня, у вас что ноги лишние? Прекратите их ломать!", "Ваша работа – она очень сложная, но такая замечательная и нужная", "Ваша работа приносит людям огромную радость", - комментировали пользователи социальной сети.
Кроме того, они пожелали спортсменке скорейшего выздоровления. "Поправляйтесь скорее и берегите себя", "Оптимизма! Выздоровления! ", "Все будет хорошо! Ждем тебя на льду!", - писали фанаты.
Супруг фигуристки Алексей Ягудин также поддержал ее. "Самое сложное позади, теперь терпеть и восстанавливаться!", - отметил он.
Это уже далеко не первая травма Тотьмяниной. В 2004 году она упала, ударилась головой об лед и потеряла сознание. Тогда Татьяна получила сотрясение мозга и многочисленные гематомы.
Более того, в канун прошлогодних новогодних праздников спортсменка вновь оказалась в больнице, сломав правую ногу. Она перенесла три операции.