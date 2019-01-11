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Немецкие врачи спасают покалеченную фигуристку Тотьмянину

10:28
  • пятница
  • 11 января 2019

Спортсменка получила новую травму ноги

Российская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Тотьмянина перенесла очередную операцию. Сейчас она находится на лечении в Германии.

Татьяна выложила в Instagram снимок с перебинтованной ногой. "Новый год! Новая нога! Ураааа! Здоровья всем!", - поделилась с подписчиками фигуристка.

Запись сопровождалась хештегом "ненавижусвоюработу", на который негативно отреагировали ее поклонники.

"Как ненавижу работу?", "Таня, у вас что ноги лишние? Прекратите их ломать!", "Ваша работа – она очень сложная, но такая замечательная и нужная", "Ваша работа приносит людям огромную радость", - комментировали пользователи социальной сети.

Кроме того, они пожелали спортсменке скорейшего выздоровления. "Поправляйтесь скорее и берегите себя", "Оптимизма! Выздоровления! ", "Все будет хорошо! Ждем тебя на льду!", - писали фанаты.

Супруг фигуристки Алексей Ягудин также поддержал ее. "Самое сложное позади, теперь терпеть и восстанавливаться!", - отметил он. 

Это уже далеко не первая травма Тотьмяниной. В 2004 году она упала, ударилась головой об лед и потеряла сознание. Тогда Татьяна получила сотрясение мозга и многочисленные гематомы.

Более того, в канун прошлогодних новогодних праздников спортсменка вновь оказалась в больнице, сломав правую ногу. Она перенесла три операции.

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Татьяна Тотьмянина
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