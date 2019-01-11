ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мурманск оказался в "снежной блокаде"

11:32
  • пятница
  • 11 января 2019

Из-за непогоды были отменены авиарейсы в Мурманск

Мощный снежный циклон пришел на северо-запад России. Больше всех превратности непогоды ощутили на себе жители Мурманска. В городе бушует сильная метель, а штормовой ветер до 27 метров в секунду буквально сбивают пешеходов с ног. Непросто и водителям - дороги занесены снегом, серьезно ухудшилась видимость, сообщает "ТВ Центр".

В режим повышенной готовности приведены коммунальные службы Карелии и Ленинградской области. Только в Санкт-Петербурге на улицы выведены более тысячи единиц техники. А в отдельных районах температура может подняться выше нулевой отметки, при этом сохраняются сильный ветер и обильные осадки.

Между тем, на юге страны - на Транскавказской магистрали - скопились десятки машин. Дорога закрыта шестые сутки из-за снегопадов и серьёзной лавинной опасности. В пятницу сотрудники МЧС начали обстреливать горные склоны из пушек, чтобы спустить снежные массы. Расчищать дороги начали только накануне, когда метель стихла. Рабочим предстоит убрать 30 тысяч тонн снега.

Главное сегодня
Последствия снегопада в аэропорту
Последствия снегопада в аэропорту
Снегопад
Снегопад
Сильный снегопад
Сильный снегопад
Спасатели МЧС работают во время снегопада на трассе
Спасатели МЧС работают во время снегопада на трассе
ДТП, как следствие снегопада
ДТП, как следствие снегопада
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.