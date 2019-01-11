Мурманск оказался в "снежной блокаде"

Из-за непогоды были отменены авиарейсы в Мурманск

Мощный снежный циклон пришел на северо-запад России. Больше всех превратности непогоды ощутили на себе жители Мурманска. В городе бушует сильная метель, а штормовой ветер до 27 метров в секунду буквально сбивают пешеходов с ног. Непросто и водителям - дороги занесены снегом, серьезно ухудшилась видимость, сообщает "ТВ Центр".

В режим повышенной готовности приведены коммунальные службы Карелии и Ленинградской области. Только в Санкт-Петербурге на улицы выведены более тысячи единиц техники. А в отдельных районах температура может подняться выше нулевой отметки, при этом сохраняются сильный ветер и обильные осадки.

Между тем, на юге страны - на Транскавказской магистрали - скопились десятки машин. Дорога закрыта шестые сутки из-за снегопадов и серьёзной лавинной опасности. В пятницу сотрудники МЧС начали обстреливать горные склоны из пушек, чтобы спустить снежные массы. Расчищать дороги начали только накануне, когда метель стихла. Рабочим предстоит убрать 30 тысяч тонн снега.