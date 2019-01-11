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Почему Трамп добивается режима ЧП в США

11:45
  • пятница
  • 11 января 2019

Президент США посоветовался с юристами насчет права введения режима ЧП

О возможном введении режима чрезвычайного положения в стране американский президент рассказал своему любимому телеканалу Fox News. Вероятно, полагая, что остальные СМИ, которые Трамп считает фейковыми, все переврут. Режим ЧП в масштабах всей страны главе Белого дома нужен чтобы достроить "великую мексиканскую стену", передает "ТВ Центр".

"Мы имеем абсолютное право объявлять чрезвычайное положение в стране, и тем более в вопросах безопасности. Ситуация в стране экстренная, вы поймёте это, если посмотрите на то, что происходит. Вы только что слышали доклады о прибытии к нам нелегальных мигрантов на прошлой неделе. А на этой неделе из Пакистана. Много разных людей", - заявил Трамп.

Американский президент действительно имеет такое право. В США нет отдельного закона, который бы описывал условия для введения режима чрезвычайного положения. Каждый раз его объявляют, исходя из конкретной экстренной ситуации. А насколько положение бедственное, решает президент. У которого сейчас серьезный конфликт с Конгрессом. Парламент не дает денег на строительство стены с Мексикой. Дошло до того, что появились планы возвести ее не из бетона, а из листов железа. Мехико, разумеется, эту затею оплачивать не собирается, как декларировал Трамп в предвыборных речах.

Пока президент и Конгресс меряются полномочиями и политическими возможностями, несколько миллионов госслужащих сидят без работы и, без зарплаты. Даже популярные туристические объекты на грани закрытия.

"Долина Смерти пока доступна для туристов. Люди все еще могут сюда приезжать, однако некоторые районы парка уже закрыты. Многие сервисы для посетителей тоже. Например, кемпинги не работают", - указал смотритель Национального парка "Долина смерти" Эбби Винс.

По оценкам экспертов, общие затраты на стену длинной более трех тысяч километров составят 25 миллиардов долларов. Сейчас Трамп просит около шести. Для сравнения в 2013 году шатдаун принёс убыток в 24 миллиарда долларов. Но тогда без бюджета страна прожила 16 дней, сейчас уже три недели. Так что дело не в деньгах. Вопрос исключительно политический. Режим ЧП позволит Трампу взять неизрасходованные средства из бюджета. Помощь президенту в финансировании стены предложил, к тому же, Пентагон. Как сообщает NBC, военные готовы отдать то, что не потратили на работы по предотвращению катастроф и восстановлению поврежденных штормом районов.

Александр Огородников, Александр Званцев, "ТВ Центр".

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