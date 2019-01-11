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Германия осадила США за критику "Северного потока - 2"

11:50
  • пятница
  • 11 января 2019

В МИД ФРГ прокомментировали санкционные угрозы США в отношении газопровода

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал неприемлемым введение Соединёнными Штатами санкций против газопровода "Северный поток-2". Он призвал США не вмешиваться в вопросы европейской энергетической политики. По мнению министра, проект имеет общеевропейскую значимость, передает "ТВ Центр".

Хайко Маас также высоко оценил роль России как партнера во внешней политике при решении конфликтов на Украине, в Сирии и Йемене. Он добавил, что участие Германии в Совете Безопасности ООН в качестве непостоянного члена в 2019 году также является поводом для более тесного общения между Берлином и Москвой по наиболее важным международным вопросам.

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