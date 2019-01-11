ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На Украине зафиксировали крайнее обнищание населения

11:48
  • пятница
  • 11 января 2019

Пенсии и прожиточный минимум украинцев сократили в два раза

Президент Пётр Порошенко заявил, что за время его правления экономика Украины смогла выйти "из зоны риска". Пока он рассказывает о макрофинансовой стабилизации, в стране сокращаются прожиточный минимум и пенсии, растут цены на газ, и даже в украинских посольствах проворачиваются сомнительные финансовые операции. Куда более успешен Порошенко в вопросах церковного раскола.

Война все спишет – с иностранных счетов. Псевдоблаготворительная акция обернулась международным скандалом. На сотрудников украинской дипмиссии в далекой Мексике поступили жалобы о вымогательстве. Люди, обратившиеся за визой, рассказывают, что их вынуждали платить взносы на проведение силовой операции в Донбассе. Деньги, как заявляют потерпевшие, брала лично первый секретарь посольства Анна Пророк, передает "ТВ Центр".

"Трижды, пока я обращался за визой, показывали такой листок, на котором написано, что вы делаете благотворительный взнос в размере 80-100 долларов в руки консулу в посольстве, и тогда получаете визу. Сама виза оплачивается отдельно" , - рассказал Карлос Эдуардо Сото Тревино.

Ни о каких пожертвованиях из-за океана в организации, помогающей ветеранам АТО, не слышали. Деньги, похоже, просто осели в карманах просителей. Новость о вымогательстве – яркая иллюстрация экономического хаоса, в который погрузилась Украина. За прошедшие пять лет после революции достоинства в стране в два раза сократился размер прожиточного минимума. Со 147 до 66 долларов. Такое катастрофическое падение коснулось и пенсий – при 11-кратном росте тарифов на газ. Эти расчеты приводит лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук. В статье на сайте организации отмечается, что почти половина украинцев вообще не имеет сбережений. Выросли зарплаты лишь у чиновников и менеджеров госпредприятий.

Вместо подъема экономики власть работает на раскол страны, резюмирует автор. Ну а состоявшийся раскол церковный усиливает поляризацию украинского общества.

Главные лоббисты создания отдельной неканонической православной церкви Украины Петр Порошенко и лжепатриарх Филарет в эти дни устроили своеобразное турне по стране. Вслед за Киевом томос об автокефалии ПЦУ, полученный в Стамбуле, демонстрировался в городе Ровно.

"Почему это так важно для меня, как для президента?! Это не просто создание церкви. Без этого не может быть свободного и независимого государства Украина. И потому Москва так агрессивно боролась за то, что не было у нас каноничной православной автокефальной церкви, признанной мировым православием. Особенно приятно быть здесь в Ровно, потому что это родина предстоятеля украинской поместной автокефальной церкви его блаженства Епифания", - заявил Порошенко.

В речи Петра Порошенко сразу две фактических ошибки. Епифаний родился в Одесской области, а в Ровно лишь служил. А раскольническую церковь не признала ни одна из поместных православных, кроме Константинопольской. Ложь Петра Порошенко в вопросах религии проявляется особенно явно. При каждом удобном случае он заявляет, что не намерен вмешиваться в дела церкви. Но одновременно с возбуждением уголовных дел в отношении канонической УПЦ Московского патриархата Минкульт Украины инициировал проверку. На этот раз чиновники рассчитывают найти в уставе организации уже набивший оскомину "российский след".

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

Новости по теме
Жители Украины
Жители Украины
Пётр Порошенко
Пётр Порошенко
Жители Украины
Жители Украины
Жители Украины
Жители Украины
Жители Украины
Жители Украины
Пётр Порошенко и Филарет
Пётр Порошенко и Филарет
Пётр Порошенко и жители Украины
Пётр Порошенко и жители Украины
Пётр Порошенко и глава новой Украинской церкви Епифаний держат томос об автокефалии православной церкви Украины
Пётр Порошенко и глава новой Украинской церкви Епифаний держат томос об автокефалии православной церкви Украины
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.