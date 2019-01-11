На Украине зафиксировали крайнее обнищание населения

Пенсии и прожиточный минимум украинцев сократили в два раза

Президент Пётр Порошенко заявил, что за время его правления экономика Украины смогла выйти "из зоны риска". Пока он рассказывает о макрофинансовой стабилизации, в стране сокращаются прожиточный минимум и пенсии, растут цены на газ, и даже в украинских посольствах проворачиваются сомнительные финансовые операции. Куда более успешен Порошенко в вопросах церковного раскола.

Война все спишет – с иностранных счетов. Псевдоблаготворительная акция обернулась международным скандалом. На сотрудников украинской дипмиссии в далекой Мексике поступили жалобы о вымогательстве. Люди, обратившиеся за визой, рассказывают, что их вынуждали платить взносы на проведение силовой операции в Донбассе. Деньги, как заявляют потерпевшие, брала лично первый секретарь посольства Анна Пророк, передает "ТВ Центр".

"Трижды, пока я обращался за визой, показывали такой листок, на котором написано, что вы делаете благотворительный взнос в размере 80-100 долларов в руки консулу в посольстве, и тогда получаете визу. Сама виза оплачивается отдельно" , - рассказал Карлос Эдуардо Сото Тревино.

Ни о каких пожертвованиях из-за океана в организации, помогающей ветеранам АТО, не слышали. Деньги, похоже, просто осели в карманах просителей. Новость о вымогательстве – яркая иллюстрация экономического хаоса, в который погрузилась Украина. За прошедшие пять лет после революции достоинства в стране в два раза сократился размер прожиточного минимума. Со 147 до 66 долларов. Такое катастрофическое падение коснулось и пенсий – при 11-кратном росте тарифов на газ. Эти расчеты приводит лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук. В статье на сайте организации отмечается, что почти половина украинцев вообще не имеет сбережений. Выросли зарплаты лишь у чиновников и менеджеров госпредприятий.

Вместо подъема экономики власть работает на раскол страны, резюмирует автор. Ну а состоявшийся раскол церковный усиливает поляризацию украинского общества.

Главные лоббисты создания отдельной неканонической православной церкви Украины Петр Порошенко и лжепатриарх Филарет в эти дни устроили своеобразное турне по стране. Вслед за Киевом томос об автокефалии ПЦУ, полученный в Стамбуле, демонстрировался в городе Ровно.

"Почему это так важно для меня, как для президента?! Это не просто создание церкви. Без этого не может быть свободного и независимого государства Украина. И потому Москва так агрессивно боролась за то, что не было у нас каноничной православной автокефальной церкви, признанной мировым православием. Особенно приятно быть здесь в Ровно, потому что это родина предстоятеля украинской поместной автокефальной церкви его блаженства Епифания", - заявил Порошенко.

В речи Петра Порошенко сразу две фактических ошибки. Епифаний родился в Одесской области, а в Ровно лишь служил. А раскольническую церковь не признала ни одна из поместных православных, кроме Константинопольской. Ложь Петра Порошенко в вопросах религии проявляется особенно явно. При каждом удобном случае он заявляет, что не намерен вмешиваться в дела церкви. Но одновременно с возбуждением уголовных дел в отношении канонической УПЦ Московского патриархата Минкульт Украины инициировал проверку. На этот раз чиновники рассчитывают найти в уставе организации уже набивший оскомину "российский след".

Егор Киселёв, "ТВ Центр".