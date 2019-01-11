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В России повысили плату за ЖКХ

10:51
  • пятница
  • 11 января 2019

Росстат раскрыл масштабы роста тарифов на коммуналку

С 1 января 2019 года в России взлетела оплата за жилищно-коммунальные услуги. Она на 1,7% больше по сравнению с показателями на июль прошлого года. Между тем, 1 июля текущего года тарифы вновь увеличатся. Они вырастут на 2,4% к настоящему моменту.

На фоне происходящего Росстат рассказал о масштабах роста оплаты за коммуналку в 2018 году, пишет "Дни.Ру". За все 12 месяцев тарифы выросли на 3,7%. Особенно сильный рост произошел у тарифов ЖКХ на водоотведение, холодное и горячее водоснабжение. Они выросли на 5,7%, 5% и 4,4% соответственно. Оплата за электричество поднялась на 3,9%, а отопление – на 3,8%. Газоснабжение подорожало на 3%.

В декабре прошлого года Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства спрогнозировало повышение тарифов на тепло, водоснабжение и водоотведение. Это произойдет в случае реализации предложения министерства энергетики о введении платы за неиспользуемый резерв электросетевой мощности.

За месяц до этого глава правительства Дмитрий Медведев утвердил двухэтапную индексацию платы за ЖКХ в 2019 году. Согласно плану, цены должны повышаться дважды: 1 января на 1,7%, а 1 июля - на 4%.

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