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Последняя воля Криса Кельми растрогала до слез

10:59
  • пятница
  • 11 января 2019

Желание артиста пообещали исполнить

Стало известно последнее желание музыканта Криса Кельми. О нем певец написал в своем завещании. Кельми не хотел, чтоб его хоронили.

Согласно воле артиста, его прах пустят по ветру. "Его развеют над Атлантикой", – раскрыла посмертное желание Кельми поэтесса Маргарита Пушкина, написавшая хит "Замыкая круг".
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Поклонники, узнав детали завещания своего кумира, были поражены. "Остался романтиком до конца", "Просто до слез, это так трогательно", "Кельми всегда был оригинальным, и даже тут", - написали фанаты в соцсети.

Напомним Крис Кельми умер 1 января. Ему было 63 года, передает "Дни.ру". Певца кремировали в Москве. По решению близких церемония прощания с Кельми была закрытой.

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