Последняя воля Криса Кельми растрогала до слез

Желание артиста пообещали исполнить

Стало известно последнее желание музыканта Криса Кельми. О нем певец написал в своем завещании. Кельми не хотел, чтоб его хоронили.



Согласно воле артиста, его прах пустят по ветру. "Его развеют над Атлантикой", – раскрыла посмертное желание Кельми поэтесса Маргарита Пушкина, написавшая хит "Замыкая круг".

Поклонники, узнав детали завещания своего кумира, были поражены. "Остался романтиком до конца", "Просто до слез, это так трогательно", "Кельми всегда был оригинальным, и даже тут", - написали фанаты в соцсети.

Напомним Крис Кельми умер 1 января. Ему было 63 года, передает "Дни.ру". Певца кремировали в Москве. По решению близких церемония прощания с Кельми была закрытой.