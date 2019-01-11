Нам удалось: Порошенко похвастался успехами Украины

​Президент решил, что спас страну от национальной катастрофы

Четыре года назад Украина стояла на пороге дефолта, утверждает президент страны Петр Порошенко. По его словам, сейчас Киев вышел из зоны риска.

"Но нам удалось совместными усилиями обеспечить макрофинансовую стабилизацию и выход Украины из зоны риска. Самое тяжелое у нас точно позади", - написал украинский лидер в своем Twitter.

Ще чотири роки тому Україна була за півкроку від дефолту і за крок від національної катастрофи. Але нам вдалося спільними зусиллями забезпечити макрофінансову стабілізацію і вихід України із зони ризику. Найважче у нас точно позаду. Рухаємось вперед!#ЕкономічнеЗростання pic.twitter.com/STrcMi5Bw0 — Петро Порошенко (@poroshenko) 11 января 2019 г.

Ранее лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук отметил, что на Украине с 2013 года размер пенсий и прожиточного минимума упал более чем в два раза. А коммунальные платежи и стоимость продуктов, напротив, выросли. Кроме того, цена на газ для населения за эти пять лет выросла в 11,8 раза. По его словам, украинцы теряют последние сбережения в результате "осуществляемой властью политики тарифного геноцида".

В ночь на 1 января Порошенко выступил с новогодним обращением к нации. Украинский лидер, в частности, пообещал постепенный рост экономики и повышение уровня жизни.