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В Киеве заявили о смертельной опасности Крымского моста

12:11
  • пятница
  • 11 января 2019

К такому выводу пришел украинский министр

Назначенный Киевом министр по вопросам "временно оккупированных территорий" и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш прокомментировал состояние Крымского моста. По его словам, конструкция якобы движется даже в спокойном состоянии, и даже при отсутствии землетрясений.

Черныш считает, что движение моста через Керченский пролив происходит в разных направлениях. Какие-то части моста поднимаются вверх, в то время, как другие - движутся вниз. Причины, по его мнению две. "Это связано с тем, что, во-первых, в таком месте построен, во-вторых, из-за конструкции… За счет спутниковых снимков с разных углов мы видим, что разные части моста движутся в разные стороны. Создается напряжение для полотна, по которому движутся автомобили", - отметил украинский министр.

Также высокопоставленный чиновник считает мост "бутафорским пропагандистским проектом", который "несет угрозу и для тех, кто движется по мосту, и для судоходства". В частности, он отметил в беседе с "Обозревателем" проблему глубины самого Керченского канала, а также то, что есть переток воды из Азовского в Черное море. Он несет дополнительные иловые отложения к опорам моста.

Ранее Минстранс России сообщил, что экономия от использования Крымского моста составляет 11 миллиардов рублей в год. После открытия в 2018 году автомобильного движения по объекту по нему прошло более трех миллионов машин. А в 2019 году должно открыться и железнодорожное сообщение. Продолжаются и работы по улучшению инфраструктуры этого сооружения.

В ноябре прошлого года СМИ со ссылкой на украинское Министерство по вопросам "временно оккупированных территорий", написали, что арка железнодорожного сообщения в центре моста якобы поднимается со скоростью до 30 миллиметров в год. А автомобильная арка проседает до 32 миллиметров в год. В ответ инфоцентр сооружения назвал это заявление мифом.

Мост через Керченский пролив открылся 15 мая 2018 года. Автомобильная часть заработала на следующий день. Движение большегрузов запустили 1 октября.

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