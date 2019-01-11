Украинцам разъяснили введенные в стране правила секса

Как в незалежной будут противостоять домашнему сексуальному насилию

На Украине 11 января вступили в силу поправки к Уголовному кодексу, расширяющие понятия "изнасилование" и "сексуальное насилие". Поначалу у жителей страны такие нововведения вызвали состояние близкое к панике. Однако на деле оказалось, что не все так страшно.

Как отметила юрист, специалист по семейному праву Ирина Жовнир, закон криминализирует принуждение к браку, а также принуждение к аборту. При этом нововведение не означает, что каждый "половой акт теперь придется чуть ли не регистрировать в ЗАГСе". Закон в основном касается процессуального облегчения производства по делам об изнасиловании. Если до этого наказание за сексуальное насилие могло быть применено только в случае, если партнер применил силу или угрозы, то теперь обязательным обстоятельством стало слово "да".

Таким образом, партнер не должен принуждать другого к любовным утехам, если тот словесно отвечает, что не хочет этого. В противном случае произошедшее действительно может стать поводом для классификации действий как насилия, передает сайт украинских "Вестей". Однако доказать это в производстве будет практически невозможно.

Эта норма призвана обезопасить юных девушек и женщин от домогательств. По статистике они чаще становятся жертвами сексуального насилия. По словам Жовнир, слово "нет" на Украине может использовать даже замужняя женщина. В этом случае муж не должен принуждать ее к интиму.

Ранее сообщалось, что в январе на Украине вступят в силу поправки к Уголовному кодексу, расширяющие понятия "изнасилование" и "сексуальное насилие". В частности, это означает, что если один из супругов не дал согласия на половой акт, то это может расцениваться как преступление, за которое можно сесть на пять-семь лет. Некоторые предположили, что теперь для приятного времяпрепровождения с партнером, придется оформлять официальную расписку.

Другие предположили, что такие поправки развяжут руки шантажистам. В частности, жена теперь сможет угрожать мужу заявлением в полицию. Кроме того, этим могут воспользоваться женщины, желающие женить на себе богатых мужчин.