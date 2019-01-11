В России прокомментировали статью The Economist о недооцененности рубля

Индексу бигмака доверять не стоит

Британский журнал The Economist высчитывает специфический индекс бигмака с 1986 года. В этом году эксперты журнала сочли рубль самой недооцененной валютой мира.

В России бигмак примерно 110 рублей, что составляет 1,65 доллара. В США этот же бургер оценивается в 5,58 доллара, это приблизительно 373 рубля. Разница в стоимости бигмака в России и США – 70,4%. Получается, что рубль недооценен на 70,4% по сравнению с долларом, пишет The Economist.

Экономист Михаил Хазин пояснил, что означает так называемый индекс бигмака, и можно ли считать его объективным показателем. "Существует такой экономический термин – паритет покупательной способности. Грубо говоря, это стоимость валюты или уровня жизни, приведенная к местным условиям. То есть если у вас в одной стране налоги 60%, а в другой 20%, то понятно, что в той, в которой 60%, цены выше и зарплаты выше. А если смотреть, что на эти зарплаты можно купить, то выясняется, что на самом деле меньше", - сказал эксперт ТВЦ.RU.

По его словам, общепринятой методики оценки паритета покупательной способности не существует, но, тем не менее, индекс бигмака – это хотя бы какое-то приближение к реальности. "Индекс бигмака – это такой научно-практический инструмент оценки паритета покупательной способности. Иными словами, на рубль в России можно купить на 70,4% больше, если его перевести в доллары и покупать в США. Вот что это означает", - подчеркнул Хазин.

Он добавил, что в реальности все сложнее. "Цены на ширпотреб в США зачастую ниже, чем в России, на товары среднего качества, но дешевые товары в России сильно дешевле, чем в США. Кроме того, в России сильно ниже уровень обязательных платежей", - подытожил экономист.

Кроме того, Михаил Хазин дал некоторые рекомендации относительно накопления сбережений в валюте. "Это зависит от того, что вы хотите делать. Если вы хотите накопить на поездку в Италию летом, то лучше в евро. Если вы хотите иметь сбережения на пару-тройку лет, то, наверное, в долларах. Если хотите на 20 лет, лучше в золоте", - заявил он.