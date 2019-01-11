Сдавать на права теперь придется по-новому

В России обновили упражнения при сдаче экзамена на получение прав

Экзамен на получение водительских прав претерпел серьезные изменения. Автором новшеств выступила ГИБДД. Разделения на "площадку" и "город" больше не будет.

Тестирование будет начинаться с проверки базовых навыков вождения. Нужно показать умение совершать поворот, проезжать нерегулируемые перекрестки, а также совершать обгон других участников движения. Также ГИБДД проверит, может ли испытуемый останавливаться при подъеме и спуске.

К опциональным упражнениями отнесли пересечение ж/д переезда, перестроение на двухполосном участке дороги, а также проезд регулируемого перекрестка, говорится в документе, который опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Согласно новым правилам, преподаватель автошколы не имеет право находиться в машине, где сдается экзамен.