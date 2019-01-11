Скрипаля объявили мертвым

Племянница бывшего офицера ГРУ больше не может молчать

Родственница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля считает, что ее дяди уже нет в живых. По ее мнению, сейчас Лондон всеми силами пытается скрыть этот факт.

"Потому что, понимаете, есть масса фактов, которые говорят о том, что, если бы он хотел - он уже мог бы себя как-то проявить", - подчеркнула она. Племянница Скрипаля добавила, что пока существует "иллюзия того, что он живой", британские власти могут шантажировать этим Россию.

В интервью RT Виктория Скрипаль отметила, что пока ее родственник якобы жив, британская сторона может делать вид, что "ведет себя прекрасно" и обвинять во всем Москву. Однако если предоставить тело бывшего сотрудника ГРУ, то "как бы дело-то придётся закрыть". "И уже надо будет придумывать тогда другой повод для того, чтобы шантажировать Россию", - сказала она. Главной целью происходящего Виктория Скрипаль называет придумывание поводов для новых санкций против России.

В декабре россиянка заявляла, что для обострения отношений с Россией Британии нужна ее двоюродная сестра Юлия, которая также пострадала в Солсбери 4 марта 2018 года. По ее словам, она не может связаться с ней с 24 июля. Также Виктория отметила, что ее родственники могут находиться на территории химической лаборатории Портон-Даун.

В ноябре смерть Скрипалей предположила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, что с марта 2018-го Юлию все видели "один раз на экране". При этом ее отец и вовсе ни разу нигде не показался.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в городе Солсбери 4 марта 2018 года. Лондон утверждает, что исполнителями покушения стали сотрудники ГРУ Александр Петров и Руслан Боширов. СМИ отмечали, что под этими именами могут скрываться россияне Анатолий Чепига и Александр Мишкин. Между тем, британские СМИ считают, что Скрипали живы и работают на спецслужбы.