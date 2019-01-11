Северный магнитный полюс начал смещаться: Земле грозят страшные последствия

Он смещается с аномальной скоростью

Ученые предупредили о возможных сбоях в системах навигации из-за быстрого смещения северного магнитного полюса из Канады в сторону Сибири. Положение южного полюса достаточно стабильно, он не перемещается более, чем на 10 километров за год.

С начала века северный полюс стал двигаться в пять раз быстрее. Он перемещается почти на 50 километров в год. Действие участка магнитного поля в Сибири усиливается, поэтому полюс ускорил свое движение в этом направлении, пишет Nature.

Исследования показывают, что магнитные полюса планеты могут и совсем поменяться местами. Такое явление происходит раз в несколько сотен тысяч лет, однако процессы сильно ускорились.

Перемещение магнитных полюсов может привести к невообразимым последствиям для человечества – могут отказать электросистемы и спутниковая навигация. Более того, ослабление магнитных полюсов притянет к Земле космическую радиацию.

Исчезновение магнитной защиты приведет к практически полной гибели людей и других живых существ, обитающих на планете.