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Бобслеиста Зубкова признали олимпийским чемпионом в России

14:49
  • пятница
  • 11 января 2019

Александра Зубкова обвиняли в употреблении допинга

В пятницу Мосгорсуд рассмотрел жалобу Олимпийского комитета России на иск бобслеиста Александра Зубкова. Ранее его восстановили в статусе олимпийского чемпиона на территории страны. Спортсмен присутствовал на заседании, передает "ТВ Центр".

Мосгорсуд подтвердил, что бобслеист может сохранить титул олимпийского чемпиона в России, несмотря на решение международного арбитража.

В 2017 году Зубкова обвинили в приеме допинга, аннулировали результаты на играх в Сочи, где он завоевал два золота, и отстранили от участия в Олимпиаде в Пхёнчхане.

В ноябре бобслеист обратился в суд с просьбой признать решение спортивного арбитража недействительным на территории России, иск был частично удовлетворен. Теперь по требованию МОК Зубкова всё-таки хотят лишить медалей. В противном случае грозят полным отстранением наших атлетов от участия в играх в Токио в 2020 году.

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