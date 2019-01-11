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Главу японского олимпийского комитета уличили в коррупции

14:51
  • пятница
  • 11 января 2019

Главу комитета обвинили в причастности к даче взяток на общую сумму почти два миллиона евро

Председателю японского олимпийского комитета предъявлено обвинение в коррупции. Об этом сообщает газета Le Monde. По данным издания, французские следователи подозревают Цунэкадзу Такэде в санкционировании взяток на выборах столицы Олимпийских игр 2020 года, сообщает "ТВ Центр".

Якобы финансовые операции суммой в два миллиона евро позволили Японии получить голоса африканских членов Международного олимпийского комитета и выиграть право проведения соревнований.

Отмечается, что данная версия рассматривается в Париже в рамках специального расследования уже в течение трёх лет. Сам Такэде пока остаётся на своём посту, который занимает с 2001 года, являясь правнуком императора Мейдзи и в прошлом - участником соревнований по верховой езде на пяти Олимпиадах.

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